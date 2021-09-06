"Кайрат" проведет матч с участником еврокубков

Сегодня, 6 сентября, "Кайрат" на своей базе проведет контрольный матч с карагандинским "Шахтером", сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Отмечается, что участие в игре примут футболисты, которые не были задействованы в составе своих национальных сборных.

Встреча пройдет без зрителей в закрытом режиме.

Алматинцы идут на третьем месте в таблице КПЛ, набрав 37 очков в 19 турах. Карагандинцы с 19 баллами располагаются на 11-й позиции из 14.

При этом кайратовцы 16 сентября стартуют в группе Лиги конференций, тогда как "горняки" выбыли из этого турнира на стадии раунда плей-офф, уступив израильскому "Маккаби" из Тель-Авива (1:2, 0:2).

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