"Кайрат" понес серьезную потерю перед матчем с аутсайдером КПЛ

Алматинский "Кайрат" в матче 14-го тура КПЛ не сможет рассчитывать на форварда Хосе Канте, сообщает Kazfootball.kz.

Гвинейский форвард в матче 12-го тура против "Шахтера" (2:0) заработал желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне. Поэтому предстоящий матч против "Махтаарала" ему придется пропустить.

Всего в нынешнем чемпионате Канте сыграл восемь матчей и забил пять мячей. Он является лучшим бомбардиром команды.

"Кайрат" с 16 очками занимает восьмое место. У "Махтаарала" девять баллов и последняя, 14-я строчка.

Встреча пройдет 19 июня в Алматы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22 2 Астана 12 6 3 3 23-12 21 3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21 4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19 5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18 6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17 7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16 8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16 9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14 10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13 11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12 12 Туран 10 2 5 3 6-9 11 13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11 14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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