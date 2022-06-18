"Кайрат" понес серьезную потерю перед матчем с аутсайдером КПЛ

Алматинский "Кайрат" в матче 14-го тура КПЛ не сможет рассчитывать на форварда Хосе Канте, сообщает Kazfootball.kz.
Гвинейский форвард в матче 12-го тура против "Шахтера" (2:0) заработал желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне. Поэтому предстоящий матч против "Махтаарала" ему придется пропустить.
Всего в нынешнем чемпионате Канте сыграл восемь матчей и забил пять мячей. Он является лучшим бомбардиром команды.
"Кайрат" с 16 очками занимает восьмое место. У "Махтаарала" девять баллов и последняя, 14-я строчка.
Встреча пройдет 19 июня в Алматы.
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