"Кайрат" объявил о продлении контракта с лучшим нападающим КПЛ-2021

ФК "Кайрат" объявил о продлении контракта с нападающим Артуром Шушеначевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение с форвардом алматинцев и сборной Казахстана продлено до 2023 года.

Шушеначев перешел в стан алматинского "Кайрата" в 2017 году, когда был заявлен в состав команды "Кайрат А". Результативность в упомянутом коллективе помогла ему получить вызов в состав основной команды.

По итогам сезона 2021 года, Шушеначев забил 12 голов в чемпионате, пять – в кубке и один – в Суперкубке, завоевав приз имени С.П. Квочкина, как лучшему нападающему сезона. В сезоне 2022 года на счету Артура 12 матчей, в которых форвард забил один гол. В гонке бомбардиров КПЛ-2021 он проиграл лишь Марину Томасову из "Астаны", забившему 17 мячей.