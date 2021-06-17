"Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника

21-летний российский полузащитник "Кайрата" Кирилл Колесниченко заключил долгосрочный контракт с "Уралом", сообщаетcя на сайте клуба.
Он так и не смог пробиться в основной состав алматинского клуба. Является воспитанником академии "Чертаново".
"Футбольные клубы "Кайрат" и "Урал" достигли соглашения о полноценном трансфере игрока в российскую команду. "Желто-черные" желают Кириллу плодотворной работы и результативной игры в составе "Урала"!" - говорится в сообщении "Кайрата".
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