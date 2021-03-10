"Кайрат" объявил о трансфере второго новичка

Футболист сборной Гвинеи Хосе Канте Мартинес перешел в "Кайрат". Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба.

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Легионер родился 27 сентября 1990 года в Сабаделе (Испания). Амплуа - центральный нападающий. Воспитанник футбольного клуба "Химнастик" из Таррагоны.

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Карьеру начинал в 2009 году, выступая за клубы низших лиг Испании. В июне 2014-го принял решение переехать за границу, подписав контракт с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Проведя два сезона на Кипре, в январе 2016-го перебрался в Польшу, где выступал за такие клубы, как "Гурник Забже" и "Висла" из Плоцка. В июне 2018-го заключил соглашение с варшавской "Легией". Начало 2019-го провел в аренде в родном "Химнастике", после чего вернулся в состав "Легии".

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В ноябре 2016 года Хосе Канте принял предложение выступать за сборную Гвинеи, в составе которой провел 13 матчей и забил два гола.

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Всего за свою профессиональную клубную карьеру сыграл 235 матчей, в которых забил 62 гола и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что он оказался вторым новичком "желто-черных", первым стал немецкий форвард конголезского происхождения Штрели Мамба.

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