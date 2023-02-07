"Кайрат" назвал соперников по УТС и даты матчей

Алматинский "Кайрат" определился со спарринг-партнерами на учебно-тренировочные сборы, сообщается в социальных сетях клуба.
УТС основной команды продлится до конца февраля. В рамках этого сбора "желто-черные" проведут четыре контрольные встречи, они пройдут на спортивной базе клуба.
Затем подопечные Кирилла Кекера отправятся на выезд в Ташкент, где проведут товарищеский матч с местным "Пахтакором".
Расписание матчей:
11.02 - "Кайрат" - "Кайрат-Жастар"
11.02 - "Кайрат" - "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)
18.02 - "Кайрат" - "Елимай"
18.02 - "Кайрат" - "Жас Кыран"
25.02 - "Кайрат" - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан)
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