"Кайрат" назвал соперников по УТС и даты матчей

Алматинский "Кайрат" определился со спарринг-партнерами на учебно-тренировочные сборы, сообщается в социальных сетях клуба.

УТС основной команды продлится до конца февраля. В рамках этого сбора "желто-черные" проведут четыре контрольные встречи, они пройдут на спортивной базе клуба.

Затем подопечные Кирилла Кекера отправятся на выезд в Ташкент, где проведут товарищеский матч с местным "Пахтакором".

Расписание матчей:

11.02 - "Кайрат" - "Кайрат-Жастар"

11.02 - "Кайрат" - "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)

18.02 - "Кайрат" - "Елимай"

18.02 - "Кайрат" - "Жас Кыран"

25.02 - "Кайрат" - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан)

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы