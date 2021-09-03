"Кайрат" назвал имена двух новых помощников Бердыева

Футбольный клуб "Кайрат" заключил трудовое соглашение с новыми специалистами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, Дмитрий Кириченко стал ассистентом главного тренера Курбана Бердыева.

Кириченко - член "Клуба 100" российских бомбардиров, обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 годах, чемпион страны и обладатель Кубка России.

Играл за такие клубы, как ЦСКА, "Москва", "Сатурн", "Ростов" и другие. За сборную России сыграл 12 матчей и забил четыре мяча.

В 2014 году руководство "Ростова" приняло решение о вхождении Кириченко в тренерский штаб клуба. В 2016 году стал исполняющим обязанности главного тренера "Ростова". Под его руководством клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, Курбан Бердыев при этом являлся тренером-консультантом. Затем работал тренером в ФК "Уфа".

Эдуард Кундухов - тренер реабилитолог.

Является одним из ведущих российских тренеров-реабилитологов, поработавший в штабе Курбана Бердыева, Валерия Газзаева, Хави Грасии и Рината Билялетдинова. С 2014-го по 2019-й годы работал в казанском "Рубине" и после ухода Бердыева вернулся в родную "Аланию" из Владикавказа.

С сентября 2021 года оба специалиста войдут в тренерский штаб Курбана Бердыева.

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