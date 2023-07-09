"Кайрат" может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России

Российский защитник Георгий Щенников прибыл в Алматы и является потенциальным новичком "Кайрата".
По информации Айдына Кожахмета опытный футболист был замечен на базе алматинского клуба. В частности, он наблюдал за товарищеским матчем "Кайрата" с "Жетысу" в компании с другим экс-игроком ЦСКА Виктором Васиным.
На данный момент 32-летний защитник является свободным агентом, поскольку его контракт с ЦСКА был завершен по итогам прошлого сезона. Агент игрока Сергей Пушкин утверждал, что у Щенникова есть варианты зарубежом.
Напомним, что "Кайрат" в нынешнем сезоне занимает пятое место в чемпионате Казахстана, набрав 24 очка после 14 туров.
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