"Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка

Израильский футболист "Маккаби" (Хайфа) Офри Арад перейдет в "Кайрат". Об этом сообщает israelhayom.il.
Отмечается, что 24-летний защитник окажется в алматинском клубе на правах аренды. Игрок будет получать в составе "желто-черных" около 20 тысяч долларов в месяц.
Также в его карьере был "Хапоэль" из города Рамат-Ган. С 2020 года вызывается в сборную Израиля.
Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 350 тысяч евро.
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Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайрат" дома примет "Атырау".
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