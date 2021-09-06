"Кайрат" без футболистов сборной проиграл "Шахтеру" в товарищеском матче

"Кайрат" и "Шахтер" провели товарищеский матч, сообщается в соцсетях алматинского клуба.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу карагандинцев. Голами отметились Эдин Рустемович и Оралхан Омиртаев.
В матче принимали участие футболисты, не задействованные в играх национальных сборных. Ворота "Кайрата" защищал Стас Покатилов.
Напомним, что в игровом календаре перерыв, связанный с матчами отборочного раунда чемпионата мира-2022.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!