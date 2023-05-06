"Кайрат" благодаря роскошному голу легионера обыграл "Тобол"

В матче восьмого тура чемпионата Казахстана "Кайрат" добыл выездную победу над "Тоболом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Счет в центральном матче тура открыл полузащитник "Тобола" Жаслан Жумашев. В начале второго тайма вышедший на замену у гостей Артур Шушеначев выровнял положение, замкнув головой передачу с фланга. Для нападающего сборной Казахстан это четвертый гол в нынешнем сезоне КПЛ.

Вскоре "Кайрат" вышел вперед, забил бразилец Жоао Пауло. Легионер отметился красивым ударом с левой ноги в дальнюю девятку. Для лидера алматинского клуба это уже седьмой гол в КПЛ, он лучший бомбардир турнира.

На последних минутах "Тобол" сделал счет 2:2, Ислам Чесноков с близкого расстояния добил мяч в ворота Данила Устименко. Однако, "Кайрат" в компенсированное время вновь забил, российский полузащитник Дмитрий Сергеев стал автором победного гола.

"Кайрат" после восьми матчей в чемпионате Казахстана имеет в своем активе 15 очков, у "Тобола" 11 баллов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 3 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 4 Астана 7 5 0 2 10-9 15 5 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"