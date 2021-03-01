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"Каспий" подписал четырех футболистов и продлил контракты с еще двумя

Клуб готовится к старту КПЛ.

"Каспий" подписал четырех футболистов и продлил контракты с еще двумя
Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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ФК "Каспий" подписал контракты с шестью футболистами, сообщает KazFootball.kz

35-летний защитник Илья Воротников (12 матчей) и 27-летний нападающий Арман Нусип (16 матчей, 1 гол) продолжат выступать за актауский клуб.

Также состав команды пополнили Талгат Кусяпов, Рамазан Каримов, Давид Караев и Алексей Залеский.

Кусяпов начинал карьеру в академиях "Астаны" и "Кайрата". В прошедшем сезоне выступал за "Окжетпес", проведя три матча. Является игроком молодежной сборной Казахстана U-21.

Каримов был приглашен на учебно-тренировочные сборы "Астаны" в Турции и сыграл в нескольких матчах. Однако, не убедив тренерский штаб Андрея Тихонова, воспитанник столичной команды вновь отправился в расположение "Каспия". За актаусцев нападающий выступал в прошлом сезоне, сыграв два матча.

Караев, воспитанник владикавказской "Юности" и московского "Спартака", свою карьеру начал в 2013 году в составе "СКА-Энергии". Выступал за "Нефтехимик", армавирское "Торпедо", владикавказский "Спартак", ростовский СКА, "Химки" и "Камаз". В прошлом году перешел в "Урал" и дебютировал в РПЛ. Всего сыграл шесть матчей. Имеет один матч за юношескую сборную Азербайджана. Трансферная стоимость российского нападающего оценивается в 300 тысяч евро.

Залеский свою карьеру начал в 2011 году в составе минского "Динамо". Затем выступал за "Березу-2010", "Слуцк", "Витебск", могилевские "Луч" и "Дняпро-МЧС". Последним клубом был "Минск".

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы

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