"Каспий" наказан из-за поведения зрителей. Известны подробности

Футбольный клуб "Каспий" наказан из-за поведения болельщиков, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ПФЛК.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской Федерации Футбола за систематическое неподобающее поведение зрителей, выразившееся в зажжении фаера, выбросе бутылки и выпуске петарды на ФК "Каспий" наложена санкция в виде проведения двух домашних матчей без зрителей в рамках всех соревнований, проводимых под эгидой КФФ, ПФЛК", - говорится в сообщении.

Предстоящие домашние матчи "Каспий" проведет в рамках групповой стадии Кубка Казахстана. 10 июля актаусцы примут "Кызыл-Жар", а 23-го "Кайсар".



В КПЛ "Каспий", набрав 22 очка, занимает пятое место.



Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →