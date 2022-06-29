"Каспий" наказан из-за поведения зрителей. Известны подробности

Футбольный клуб "Каспий" наказан из-за поведения болельщиков, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ПФЛК.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской Федерации Футбола за систематическое неподобающее поведение зрителей, выразившееся в зажжении фаера, выбросе бутылки и выпуске петарды на ФК "Каспий" наложена санкция в виде проведения двух домашних матчей без зрителей в рамках всех соревнований, проводимых под эгидой КФФ, ПФЛК", - говорится в сообщении.
Предстоящие домашние матчи "Каспий" проведет в рамках групповой стадии Кубка Казахстана. 10 июля актаусцы примут "Кызыл-Жар", а 23-го "Кайсар".
В КПЛ "Каспий", набрав 22 очка, занимает пятое место.
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