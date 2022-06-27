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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Карпович высказался о разгроме "Астаны" и шансах на чемпионство

Карпович высказался о разгроме "Астаны" и шансах на чемпионство
©ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал разгромную победу своего клуба над "Астаной" и высказался о борьбе за чемпионство, сообщает корреспондент Kazfootball.kz.

- Очень важная и знаменательная победа получилась для нас, с таким счетом. Долгое время не могли обыграть "Астану", и это тоже определенный плюс для нас. Мы сегодня играли с самой сильной командой в чемпионате по всем компонентам. Естественно, это победа для нас очень важна. У нас был свой план, своя стратегия. В очередной раз показала, что у нас есть хорошая скамейка. Когда ребята выходят с замены, то они добавляют мощи, агрессии и качества, и это влияет на результат. Мы смогли победить, потому что мы - одна команда. Ребята прониклись тем, что мы способны на большие дела. Приятно выигрывать при такой атмосфере.

- Повлияет ли уход Джамантаева на игроков?

- Думаю, не повлияет. Результат на лицо, есть единый коллектив. В первую очередь у нас собрана достаточна хорошая команда. Не идеальное, но для решения больших задач, думаю, хватит.

- Что вы сказали игрокам перед матчем?

- Мы перед каждой игрой беседуем, но матчи складываются по разному. Болельщики хотят победы, также везде в соцсетях желают и требуют победы. С другой стороны это давит психологически. Я благодарен ребятам, что они слышат и понимают. Самое главное, у нас есть определенная химия. Мы поймали кураж, за которую нужно цепляться. Мы всегда говорим, что каждая победа важна. Но та, которая было до этого не имеет значения, если не будет движения вперед. Порадуемся сегодня, а дальше будем думать о следующем матче. Конечно, сейчас ситуация обязывает мечтать о большем.

- Сможет ли "Актобе" навязать борьбу за чемпионство?

- Исходя из того, что сегодня было, я буду не прав, если скажу, что мы не можем за это побороться. Так сказать, не положительно может сказаться на коллективе. Конечно, у нас есть внутренние разговоры, которые к счастью никому не доходят. Мы рады, если нас причисляют к фаворитам чемпионата. Но, как говорится – это все может закончиться в один момент.

- В заявку встречи попал молодой игрок Диас Андырмаш. Как он проявляет себя в основной команде?

- Мы часто привлекаем ребят в основную команду. Диас достаточно хорошо работает. Помимо него у нас есть еще несколько ребят, которые будут привлекаться в первую команду. У нас сейчас сложный график, и поэтому, мы дадим возможность сыграть проявить себя молодым. Мы следим за молодежной командой. К сожалению, из-за графика сложно посещать матчи дубля.

- По моим ощущениям, Рамазан Оразов в сборной и "Актобе" - два разных человека. С чем это связано?

- Сложно сказать насколько важен был Рамазан в сборной. Да, он был очень полезен, даже могу сказать, что настолько же полезен и в клубе. Другое дело, что ему нужно улучшить КПД, но над этим мы работаем. У нас к нему есть доверие, он очень круто тренируется и хорошо все впитывает. Он один из тех игроков, на которых мы рассчитываем. Поэтому, не соглашусь с вашим мнением.

- Почему пенальти был исполнен Алибеком Касымом?

- Это мое решение. Никому не секрет, что мы с Алибеком работали вместе. Я знаю его возможности, и это моя установка. Теперь с моего прихода пенальти должен бить Касым.

- Какое состояние у Гинайтиса, который получил травму?

- У него микронадрыв. Думаю, через пару недель начнет тренироваться. Также у нас есть еще одна потеря - Руслан Камболов, который за два дня до игры получил микротравму.

- На его месте сейчас играет Танжариков. Как оцените его игру?

- Если мы выигрываем, то каждый присутствующий принес свою лепту для победы. У каждого есть ошибки, но ошибки вратаря и защитника более видны, поэтому они больше обращают к себе внимания. Считаю, что он хорошо провел матч. Да были ошибки, но он выиграл единоборства и выдержал темп. Поэтому, он тоже в обойме – один из ключевых игроков.

- Было ли вам сюрпризом отсутствие ключевых игроков столичных?

- Мы об этом узнали буквально вчера, но эта информация было откуда-то. Мы ориентируемся на свои возможности и игру. Я понимал, что «Астана» подсядет во втором тайме. Многим показалось, что мы отдали мяч, но с «Астаной» играть в открытый футбол опасно, и считаю что они - самая опасная команда.

Напомним, "Актобе" в матче 15-го тура разгромил "Астану" со счетом 4:1. "Актобе" набрал 23 очка и занимает третье место. "Астана" и "Тобол" (по 24 балла) делят первую и вторую строчку турнирной таблицы КПЛ.

Карпович возглавил "Актобе" по ходу текущего сезона.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Карпович Андрей КПЛ Астана ФК

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