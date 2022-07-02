Карпович высказался о камбэке "Актобе" и лидерстве в КПЛ

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович назвал решающие факторы, повлиявшие на победу в матче 16-го тура КПЛ против "Шахтера", сообщает пресс-служба "красно-белых".
"Актобе" одержал победу со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи в Караганде. Этот успех позволил команде Карповича выйти в лидеры чемпионата Казахстана.
- Ну, во-первых, хотел бы поздравить команду и болельщиков с этой сложной победой. Нам ничего не дается просто так. Очки зарабатываем с большим трудом. Естественно, после 0:2 в первом тайме выходить на второй тайм было очень сложно. Но ребята нас услышали, мы хорошо разобрали первый тайм. Считаем, что те ошибки, которые допустили в первой половине матча, во второй исправили. В очередной раз добавили в игре за счет замен и выиграли такой сложнейший матч. Спасибо ребятам за то, что воплотили идеи тренерского штаба в жизнь. По сути, очень многое получилось сегодня сделать, несмотря на то, что пропустили в первом тайме два мяча. Думаю, хорошая работа и важные три очка.
- Что случилось с Ерлановым, которого вы заменили?
- Честно говоря, не могу точно сказать. Но он получил повреждение. Однако какого оно рода, пока нет информации. Будет обследование. Тогда и будет понимание, насколько это серьезно. Очень переживаем. Но надеюсь, что там ничего такого. Доктор уверяет, что травма не имеет серьезного характера.
- Что удалось донести до игроков в перерыве, что после они забили аж три гола?
- На самом деле здесь не нужны сверхслова какие-то. Здесь очень важно понять просто, чего мы сами хотим. А мы хотим выигрывать каждый матч. Мы не смотрим на турнирную таблицу, а смотрим на конкретный матч. К нему готовимся. И важно было донести до ребят, чтобы они верили до последнего. Вот они и верили в себя и вытащили такой трудный матч.
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