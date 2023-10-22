Карпович высказался о матче "Актобе" с "Окжетпесом" и возможном уходе в "Елимай"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура чемпионата Казахстана с "Окжетпесом" (1:1). Кроме того, он рассказал, может ли он возглавить "Елимай" в следующем году.
"Два разных тайма получилось. Первый тайм был безобразный с нашей стороны. Команда не должна так играть. Не было видно желания выиграть. Сделали замены, поговорили в перерыве и немножко добавили в игре. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Каждый матч играем как дома, за это им большое спасибо.
Назначение в "Елимай"? Разговоры будут ходить разные. Я сосредоточен на работе в "Актобе". Я понимаю, что болельщики хотят большего. Семей – моя родина. я там вырос и воспитывался, но это не значит, что я буду там работать. Нам нужно довести дело с "Актобе" до конца и посла этого нужно садиться и разговаривать. В конце сезона всегда ходят такие разговоры", - цитирует Карповича meta-ratings.kz.
"Актобе" на данный момент имеет 49 баллов в своем активе. Выше располагаются "Астана" (52 очка) и "Ордабасы" (55 очков).
В заключительном туре чемпионата Казахстана команда Карповича примет дома "Жетысу".
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