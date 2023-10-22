Карпович высказался о матче "Актобе" с "Окжетпесом" и возможном уходе в "Елимай"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура чемпионата Казахстана с "Окжетпесом" (1:1). Кроме того, он рассказал, может ли он возглавить "Елимай" в следующем году.

"Два разных тайма получилось. Первый тайм был безобразный с нашей стороны. Команда не должна так играть. Не было видно желания выиграть. Сделали замены, поговорили в перерыве и немножко добавили в игре. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Каждый матч играем как дома, за это им большое спасибо.

Назначение в "Елимай"? Разговоры будут ходить разные. Я сосредоточен на работе в "Актобе". Я понимаю, что болельщики хотят большего. Семей – моя родина. я там вырос и воспитывался, но это не значит, что я буду там работать. Нам нужно довести дело с "Актобе" до конца и посла этого нужно садиться и разговаривать. В конце сезона всегда ходят такие разговоры", - цитирует Карповича meta-ratings.kz.

"Актобе" на данный момент имеет 49 баллов в своем активе. Выше располагаются "Астана" (52 очка) и "Ордабасы" (55 очков).

В заключительном туре чемпионата Казахстана команда Карповича примет дома "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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