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Карпович возглавит топ-клуб КПЛ? Известны подробности

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Карпович возглавит топ-клуб КПЛ? Известны подробности Андрей Карпович. Фото: ФК "Елимай"©

Бывший главный тренер семейского "Елимая" Андрей Карпович и экс-исполнительный директор клуба Федор Симиниди заинтересованы в продолжении карьеры в "Актобе".

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Бывший главный тренер семейского "Елимая" Андрей Карпович и экс-исполнительный директор клуба Федор Симиниди заинтересованы в продолжении карьеры в "Актобе".

Оба специалиста покинули семейский клуб за тур до завершения чемпионата Казахстана-2026. При этом Карпович уже имеет опыт работы с "красно-белыми": он возглавлял команду с мая 2022-го по ноябрь 2023 года. 

По информации источника, несмотря на заинтересованность Карповича и Симиниди в возвращении в актюбинский клуб, вероятность их назначения на данный момент оценивается как невысокая.

По итогам сезона КПЛ-2026 "Актобе" занял пятое место, набрав 49 очков. Будущее нынешнего главного тренера команды Игоря Черевченко также остается неопределенным. Российский специалист может покинуть свой пост в связи с предстоящей операцией по замене коленного сустава.


"Елимай", который в течение сезона возглавлял Карпович, финишировал на шестой позиции с 45 очками. Чемпионом Казахстана во второй раз в своей истории стал шымкентский "Ордабасы", набравший 68 баллов.

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