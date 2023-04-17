Карпович сделал неожиданное признание о своей команде

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович поделился своими мыслями об игре с "Атырау" в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу. Он признался, что у него не самая сильная команда по мастерству, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

"Несмотря на счет, игра получилась достаточно сложной. У нас легких матчей не бывает и не будет в целом. Стараюсь эту идею донести до ребят. Поскольку, чтобы выигрывать постоянно, необходимо иметь очень много сильных качеств, помимо какого-то определенного мастерства. Будем честными, у нас не самая сильная команда по мастерству. Нужно большое желание, жажда побед, большущий характер. Ну и понимать, за что мы играем, за кого... Да, мы рады, что выиграли, но в целом еще есть много вещей, которые необходимо изменить, улучшить.

Первый тайм выдался достаточно вязким, соперник очень хорошо оборонялся большими силами. Здесь как раз таки не хватает нам определенных качеств - необходимо быстрее двигать мяч, переключаться, иметь терпение, а его не всегда хватает, соответственно, большое количество ошибок. Но в целом в перерыве поговорили, и второй тайм получился совсем другой. Были хорошие замены, которые усилили игру и помогли команде развить успех и улучшить результат. Мы рады, что болельщики ушли со стадиона довольными", - приводит его слова пресс-служба клуба.

В следующем туре, 23 апреля, "Актобе" на выезде сыграет с "Тоболом", а "Атырау" дома примет "Аксу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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