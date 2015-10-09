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Карпович покинет КПЛ? Ему интересен вариант с зарубежным чемпионатом

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Карпович покинет КПЛ? Ему интересен вариант с зарубежным чемпионатом Андрей Карпович. Фото: ФК "Елимай"©

Теперь уже бывший главный тренер "Елимая" Андрей Карпович остается востребован внутри Казахстана, однако сам специалист может выбрать другое направление карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

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Теперь уже бывший главный тренер "Елимая" Андрей Карпович остается востребован внутри Казахстана, однако сам специалист может выбрать другое направление карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

После продолжительного периода работы в "Елимае" Карпович намерен тщательно обдумать свое следующее направление в карьере. В чемпионате Казахстана тренер, вероятно, рассмотрит лишь клубы с высокими амбициями и задачами, который потенциально способны бороться за чемпионский титул. 

Но в приоритете для Карповича вариант с работой в зарубежном клубе, в частности, в чемпионате России. Для специалиста это стало бы новым вызовом и он готов рассмотреть предложения в том числе из первой лиги. Ранее Андрей Владимирович сам не раз публично говорил о желании поработать в российском чемпионате, где выше уровень инфраструктуры и конкуренции. 

"Елимай", который в течение сезона возглавлял Карпович, финишировал на шестой позиции с 45 очками. В тренерской карьере, помимо клуба из Семея, Карпович возглавлял "Окжетпес", "Кызылжар" и "Актобе", также непродолжительное время работал главным тренером "Кайрата" и сборной Казахстана. 

В "Актобе" тренер завоевывал серебряные и бронзовые медали, а "Кызылжар" и "Елимай" выводил в еврокубки. 

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