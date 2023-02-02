"Карим Бензема" покинул клуб КПЛ

Македонский футболист Самир Фазли покинул казахстанский "Туран". Нападающий продолжит карьеру в команде "Македония Джерче Петров" из города Скопье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В КПЛ-2022 он провел 21 матч, забил один гол и сделал два ассиста. При этом "Туран" финишировал на предпоследнем, 13-м месте, и вылетел в первую лигу.
Интересно, что в казахстанской команде Фазли называли Каримом Бензема за схожесть с известным французским форвардом мадридского "Реала".
В карьере 31-летнего Фазли также были македонская "Шкендия", хорватский "Рудеш", швейцарский "Виль", нидерландские "Хелмонд Спорт" и "Херенвен".
За сборную Македонии провел семь матчей в период 2011-2013 годов.
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