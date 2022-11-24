Капитан "Тобола" и автор покера в ворота "Кайрата". Названы лучшие футболисты КПЛ-2022 по позициям

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) путем голосования среди главных тренеров и капитанов клубов КПЛ определила лучших футболистов сезона по позициям, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучшим вратарем признан голкипер "Шахтера" Игорь Шацкий. Страж ворот сборной Казахстана второй год подряд получил приз лучшему вратарю сезона, который носит имя прославленного казахстанского голкипера Куралбека Ордабаева.

Шацкий после суммирования всех голосов набрал 54 балла.

Вторым в списке лучших стал вратарь "Актобе" Стас Покатилов, у которого 32 набранных очка. Тройку лучших замкнул представитель "Кайрата" Данил Устименко. У голкипера алматинского клуба 20 набранных очков.

Лучшим защитником стал игрок "Астаны" Тимур Досмагамбетов. 33-летний обладатель приза Сеильды Байшакова начинал сезон в "Шахтере", летом перебравшись в состав столичного клуба. Всего на счету Досмагамбетова девять голов в 23 матчах чемпионата, в том числе и покер в ворота "Кайрата", шесть игр в Кубке и два - в Еврокубках.

Второе место в опросе занял Алибек Касым, который отличился семью голами в 25 матчах чемпионата.

Тройку сильнейших замкнул защитник "Тобола" и сборной Казахстана Александр Марочкин, на счету которого 28 матчей за костанайцев в этом сезоне и восемь игр за сборную Казахстана.

Лучшим полузащитником страны стал лидер костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Асхат Тагыберген. 32-летний футболист становится обладателем приза Вахида Масудова второй сезон кряду.

В прошедшем сезоне Тагыберген отыграл в чемпионате 24 матча, в которых забил восемь голов, а также отдал пять голевых передач. В составе сборной Казахстана Асхат сыграл семь матчей, отличился двумя голевыми передачами.

Вторым в списке лучших стал хорватский легионер "Астаны" Марин Томасов. Легионер столичной команды провел очередной результативный сезон, сыграв в чемпионате 25 игр, в которых забил 15 голов и записал в свой актив девять голевых передач.

В тройку лучших вошел игрок шымкентского "Ордабасы" Эльхан Астанов. 22-летний футболист отыграл в чемпионате все игры. Он отличился семью забитыми голами и шестью ассистами.

По итогам сезона 2022 года лучшим нападающим стал игрок "Астаны" Педро Эуженио. Форвард столичной команды помог клубу выиграть золотые медали, забив 24 гола и отдав пять результативных передач во всех турнирах, завоевав приз имени Сергея Квочкина. Помимо этого, португалец стал обладателем приза имени Евстафия Пехлеваниди, как лучший бомбардир чемпионата.

Второе место в голосовании занял нападающий "Кайрата" Жоао Пауло, забивший 11 голов в чемпионате и два в Кубке Казахстана.

Тройку сильнейших замкнул форвард "Астаны" и сборной Казахстана Абат Аймбетов. Казахстанец в этом сезоне забил десять мячей за столичную команду, а также четыре раза отличился за сборную страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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