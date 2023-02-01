Капитан сборной Казахстана выступил посредником в трансфере известного футболиста

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал Meta-ratings.kz, как защитник "Аксу" Гафуржан Суюмбаев оказался в расположении "Ордабасы".
Сам Тагыберген покинул "Тобол" и в данный момент проводит сборы с шымкентским клубом.
"В "Ордабасы" собирается хорошая команда, способная ставить перед собой высокие задачи. Спросил у руководства: почему бы не взять туда квалифицированных и опытных местных игроков? Предложили кандидатуру Суюмбаева. Руководители сказали, что если у него будет желание вернуться, то клуб с радостью примет игрока. Желание у него есть, поэтому Гафуржан и находится в расположении команды", - рассказал Тагыберген.
32-летний Суюмбаев в прошедшем сезоне провел за "Аксу" 24 матча, в которых забил один гол и отдал один асссист. Помимо родного "Ордабасы", он еще выступал за "Кайрат" и "Иртыш". За сборную Казахстана сыграл 40 матчей и забил четыре мяча.
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