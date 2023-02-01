Капитан сборной Казахстана выступил посредником в трансфере известного футболиста

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал Meta-ratings.kz, как защитник "Аксу" Гафуржан Суюмбаев оказался в расположении "Ордабасы".

Сам Тагыберген покинул "Тобол" и в данный момент проводит сборы с шымкентским клубом.

"В "Ордабасы" собирается хорошая команда, способная ставить перед собой высокие задачи. Спросил у руководства: почему бы не взять туда квалифицированных и опытных местных игроков? Предложили кандидатуру Суюмбаева. Руководители сказали, что если у него будет желание вернуться, то клуб с радостью примет игрока. Желание у него есть, поэтому Гафуржан и находится в расположении команды", - рассказал Тагыберген.

32-летний Суюмбаев в прошедшем сезоне провел за "Аксу" 24 матча, в которых забил один гол и отдал один асссист. Помимо родного "Ордабасы", он еще выступал за "Кайрат" и "Иртыш". За сборную Казахстана сыграл 40 матчей и забил четыре мяча.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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