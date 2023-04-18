Капитан сборной Казахстана получил травму

Капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана Асхат Тагыберген получил травму, сообщает корреспондент Vesti.kz. Тагыберген получил повреждение в матче шестого тура КПЛ-2023 против "Тобола".
"В матче с "Тоболом" Асхат Тагыберген получил повреждение мягких тканей (хамстрингов) правого бедра и в данный момент проходит лечение в соответствии с протоколом. Желаем капитану скорейшего выздоровления и ждем его на поле", - гласит заявление пресс-службы "Ордабасы".
В матче с "Тоболом" Тагыберген отличился ударом со штрафного. Шымкентцы выиграли встречу со счетом 4:1.
В текущем сезоне Тагыберген провел пять матчей за "Ордабасы", в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
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