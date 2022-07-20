Капитан "Кайрата" выступил с заявлением после трансфера

Бывший капитан "Кайрата" Рикарду Алвеш попрощался с алматинским клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо вам всем за этот удивительный год. Я буду хранить "Кайрат", город и страну в своем сердце! Спасибо, "Кайрат", – написал Алвеш на своей странице в Instagram.

18 июля "Кайрат" объявил о переходе португальца в иранский "Трактор", главным тренером которого является бывший наставник алматинцев Курбан Бердыев.

По информации Transfermarkt, иранский клуб заплатил "Кайрату" 200 тысяч евро, что составляет около 98 миллионов тенге. При этом трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Напомним, что Алвеш выступал за "Кайрат" с 2021 года. За это время он принял участие в 36 играх, забил три гола и отдал 15 голевых передач. В составе алматинского клуба он сыграл в групповом этапе Лиги конференций, а также выиграл Кубок Казахстана 2021 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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