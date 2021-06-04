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Кандидат в сборную Казахстана покинул клуб КПЛ

Футболист три года обучался в академии "Оле Бразил".

Кандидат в сборную Казахстана покинул клуб КПЛ
Магомед Парагульгов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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27-летний полузащитник Магомед Парагульгов расторг контракт с футбольным клубом "Акжайык" по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Игрок пополнил состав уральцев в зимнее межсезонье, но в 14 сыгранных турах КПЛ выходил на поле всего четыре раза.

Парагульгов является воспитанником бельгийского клуба "Антверпен" и футбольной школы "Цесны". Также три года обучался в академии "Оле Бразил". До перехода в уральский клуб выступал за алматинский "Кайрат", семейский "Спартак", павлодарский "Иртыш", кызылординский "Кайсар" и кипрский "Эрмис". За сборную Казахстана сыграл два матча.

Напомним, что "Акжайык" после 14 игр располагается на четвертом месте в таблице, набрав 21 балл. Следующий матч проведет на своем поле с "Ордабасы" 12 июня.

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Метки:
Кайрат ФК Акжайык ФК КПЛ-2021 Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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