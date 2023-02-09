Жуниор Кабананга вернулся в Казахстан. Он подписал контракт с клубом КПЛ

33-летний нападающий Жуниор Кабананга перешел в клуб КПЛ, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".
Сегодня, 9 февраля, конголезец должен присоединиться к ФК "Мактаарал" из Атакента, который проводит УТС в Анталье.
Отмечается, что контракт футболистом уже подписан. С пятницы он начнет тренироваться с командой Константина Горовенко.
Напомним, что Кабананга является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную ДР Конго.
"Мактаарал" занял восьмое место в КПЛ-2022.
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