"Жетысу" собрался расстаться с главным тренером после вылета из КПЛ-2021

Футбольный клуб "Жетысу" не будет продлевать контракт с главным тренером Ринатом Алюетовым, срок действия которого истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что, по всей видимости, руководить семиреченцами в первой лиге будет Кайрат Айманов, который и сейчас работает в штабе талдыкорганской команды - тренером по физподготовке.

Напомним, что "Жетысу" неудачно выступил в КПЛ-2021, финишировав на последнем, 14-м месте и вылетев в первую лигу.

