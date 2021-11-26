"Жетысу" принял решение по главному тренеру - источник

Вылетевший из КПЛ "Жетысу" не будет продлевать контракт с Ринатом Алюетовым. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Молодой казахстанский специалист дебютировал в КПЛ в этом году, его команда делала ставку на местных воспитанников футбола, и семиреченцы отличались своим атакующим стилем игры.

Ранее Алюетов говорил о том, что руководство клуба изначально приглашало его на длительный проект, и даже вылет команды из КПЛ не повлияет на доверие к тренеру.

Но теперь Алюетов покидает талдыкорганский клуб. Контракт с ним не будет продлен. Но дело тут не в доверии или отсутствии доверия к тренеру, а в смене акима Алматинской области. Вполне возможно, что в ближайшее время сменится и руководство "Жетысу".

Напомним, что талдыкорганский клуб финишировал на последнем, 14-м месте в КПЛ-2021, и отправился в первую лигу.