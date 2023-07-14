"Жетысу" подписал экс-вратаря "Актобе"

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Талдыкорганский "Жетысу" подписал контракт с 28-летним российским вратарем Сергеем Ревякиным, сообщает KazFootball.kz.
В юном возрасте он перешел в школу московского ЦСКА. В 2011 году дебютировал в матче против "Анжи" за основную команду армейцев. Последним клубом Ревякина является ереванский "Арарат". Имеет опыт игры в юношеской сборной России.
Ревякин выступал за "Актобе" в 2021 году и провел 11 матчей, в которых вратарь пропустил 16 мячей.
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