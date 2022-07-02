Жерар Гоу прокомментировал невероятную победу "Актобе" в матче КПЛ

Нападающий "Актобе" Жерар Гоу прокомментировал победу своего клуба в матче 16-го тура КПЛ против "Шахтера", сообщает пресс-служба "красно-белых".

Гоу появился на поле на 71-й минуте, а спустя четыре минуты сравнял счет - 2:2. "Актобе" одержал победу со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи в Караганде. Этот успех позволил "красно-белым" выйти в лидеры чемпионата Казахстана.

- Игра была очень сложной, но мы верили в себя, даже когда уже пропустили два гола. И бог наградил нас за старания.

- Главный тренер сказал, что игроки услышали его указания в перерыве. Какие нужны слова ему удалось найти в раздевалке?

- Я не был в раздевалке после первого тайма, но коуч всегда говорил что верит в нас, и всегда говорил что верит в меня. Что я покажу себя, докажу собственную необходимость своими голами и ассистами. Что помогу команде выиграть. Рад, что оправдываю надежды тренера.

- В последнее время ты включаешься в игру со скамейки запасных. Это ведь из-за травмы?

- У меня до сих пор болит спина, но когда я выхожу на поле, пытаюсь забыть об этой боли. Тем не менее в матче с "Атырау" травма меня беспокоила очень сильно, и тренер попросил не лететь на матч. Перед игрой с "Астаной" Владимирович дал мне немного времени восстановиться. В дальнейшем, даст Аллах, думаю будет все хорошо и я буду в старте.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 3 Астана 14 7 3 4 29-16 24 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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