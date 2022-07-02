Жерар Гоу прокомментировал невероятную победу "Актобе" в матче КПЛ

Нападающий "Актобе" Жерар Гоу прокомментировал победу своего клуба в матче 16-го тура КПЛ против "Шахтера", сообщает пресс-служба "красно-белых".
Гоу появился на поле на 71-й минуте, а спустя четыре минуты сравнял счет - 2:2. "Актобе" одержал победу со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи в Караганде. Этот успех позволил "красно-белым" выйти в лидеры чемпионата Казахстана.
- Игра была очень сложной, но мы верили в себя, даже когда уже пропустили два гола. И бог наградил нас за старания.
- Главный тренер сказал, что игроки услышали его указания в перерыве. Какие нужны слова ему удалось найти в раздевалке?
- Я не был в раздевалке после первого тайма, но коуч всегда говорил что верит в нас, и всегда говорил что верит в меня. Что я покажу себя, докажу собственную необходимость своими голами и ассистами. Что помогу команде выиграть. Рад, что оправдываю надежды тренера.
- В последнее время ты включаешься в игру со скамейки запасных. Это ведь из-за травмы?
- У меня до сих пор болит спина, но когда я выхожу на поле, пытаюсь забыть об этой боли. Тем не менее в матче с "Атырау" травма меня беспокоила очень сильно, и тренер попросил не лететь на матч. Перед игрой с "Астаной" Владимирович дал мне немного времени восстановиться. В дальнейшем, даст Аллах, думаю будет все хорошо и я буду в старте.
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