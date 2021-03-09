"Ждет падение еще ниже". Саян Хамитжанов - о ситуации в "Астане", потолке зарплат в КПЛ и эпохе "Кайрата"

Бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов дал интервью KazFootball.kz, в котором поделился своим видением нынешней ситуации в столичном клубе, мнением об ограничении уровня заработной платы для футболистов в Казахстане и положении алматинского "Кайрата".

– Уходя с поста президента "Астаны", вы сказали, что чемпионом в 2019 году вновь будет "Астана", но чисто по-человечески вы бы хотели, чтобы "золото" взял "Кайрат". Вы оказались правы, но этот титул столичного клуба был, что называется, "на тоненького". Многие специалисты считают, что то "золото" астанинской команды – инерция от ваших усилий и того клубного механизма, который запустили и отладили вы вместе со Станимиром Стойловым.

– Играют и добывают результат в любом случае футболисты. Да, сезон-2019 был с интригой, первое и второе места разделил всего балл, а то минимальное отставание "Кайрата" - это и был тот предпоследний шаг, который сделали алматинцы перед своим прошлогодним триумфом. А вот для "Астаны" тревожные звоночки отчетливо и ясно прозвучали в том самом сезоне и не заметить их было невозможно. Но, к большому сожалению, руководители столичного клуба не приняли необходимых мер, чтобы исправить ситуацию и предотвратить падение. Даже хорошие механические швейцарские часы, если их не заводить, не чистить, не ухаживать за ними, не беречь их, то они останавливаются, а иногда и ломаются.

– Шесть пропущенных мячей от заштатного"Динамо" (Брест) в квалификации Лиги чемпионов, безвольное поражение от no name клуба – черногорской "Будучности", огромный отрыв от "Кайрата" и еле-еле завоеванная "бронза" в КПЛ, абсолютное отсутствие игровой модели при том, что исполнители у "Астаны" были отличные, да и укрепилась команда неплохо – те же Барсегян, Эбонг, Сотириу, к тому же финансирование клуба было одно из лучших в лиге. Что же произошло со столичным клубом в прошлом сезоне?

– Рассуждая, вы сами подвели себя к правильному ответу. Когда у команды есть хороший бюджет, квалифицированные исполнители, но она не играет должным образом, то проблема либо в тренере, либо в менеджменте клуба. Недоработки "Астаны" были видны в тренерской деятельности и нюансах управления клубом.

– Критикуя руководство "Астаны", не метите ли вы на место руководителя клуба? Та грозная команда образца 2015-2018 - это ваше детище и вы, наверняка, хотели бы взять бразды правления клубом в свои руки, особенно теперь, когда новые управленцы показали свою неспособность приблизиться к тем высотам, которых достигла столичная команда с вами.

– Ну, во-первых, я не критикую, а лишь даю свою оценку. А во-вторых, возможно, мой ответ разочарует вас, ведь журналисты любят сенсации. У меня нет планов по возвращению в "Астану". Я занят в других проектах, работаю с серьезными людьми и все мои мысли там. Но мне очень больно видеть, как та "Астана", которая стала отдушиной всего казахстанского народа, предметом гордости, восхищения, на данный момент пребывает в депрессивном состоянии. Команда стагнирует, и мне, как человеку, причастному к этому клубу, кажется, что "Астана" нуждается в обновлении и новых людях.

– Бытует мнение, что успехи "Астаны" вашего периода связаны с огромными средствами, которые выделял команде ФНБ "Самрук-Казына". Насколько связано финансирование с прогрессом клуба в 2015-2018?

– Наш клубный бюджет тех лет всегда был на минимальном уровне среди других участников групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чтобы быть конкретным, приведу относительные и сравнительные показатели бюджетов. В сезоне-2015/16 наш бюджет был в шесть раз меньше, чем у "Галатасарая", в семь раз меньше, чем у "Бенфики", в восемь раз меньше, чем у мадридского "Атлетико". При этом мы не уступили ни одной из этих команд в домашних матчах групповой стадии Лиги чемпионов. В 2017/18 наш объем финансирования был значительно меньше, чем у израильского "Маккаби" и пражской "Славии", которых мы обыграли. Поэтому отвечу, что, да, финансирование очень важно. Но на те минимальные суммы, которые нам выделялись, мы смогли создать боеспособную команду, которая поднялась до уровня топ-50 европейского клубного рейтинга, оставив позади себя таких признанных футбольных грандов, как "Интер" (Милан, Италия) – 51-е место, "Валенсия" (Испания) – 53-е место, "Эвертон" (Ливерпуль, Англия) – 54-е место, "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) – 56-е место, "Спартак" (Москва, Россия) – 57-е место. Бюджет того же "Спартака", для сравнения, был в тот период в пять раз больше, чем бюджет "Астаны".

– Что будет с "Астаной" в сезоне-2021?

– Нужен мой прогноз? Если ситуация с управлением клубом не изменится, то, к сожалению, "Астану" ждет падение еще ниже.

– Что ждет казахстанский футбол в ближайшем будущем в связи с принятием важного межгосударственного соглашения по отмене статуса "легионер" для граждан стран Евразийского экономического сообщества и инициативами по введению потолка зарплат для футболистов и клубов в Казахстане?

– То межгосударственное соглашение, на мой взгляд, явилось настоящим прорывом. Ведь любые лимиты и ограничения, не связанные со спортивной квалификацией, реальным уровнем и классом футболиста, вредят конкуренции – главному критерию прогресса игроков и команд. Целая плеяда наших игроков отправилась в российскую премьер-лигу, и как бы этот турнир ни критиковали, он на порядок выше КПЛ, а значит, наши футболисты, играя бок о бок с более классными командами, конкурируя с более сильными футболистами, имея за сезон большее количество топовых матчей, будут расти, прогрессировать! А этих ребят не так уж и мало, и они – игроки нашей сборной! Бахтиер Зайнутдинов, Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин, Юрий Логвиненко, Марат Быстров и другие. Не вызывает сомнений, что и наша сборная станет сильнее, когда ее футболисты представляют более классные турниры, чем КПЛ.

Что касается ограничений по бюджетам для клубов и по зарплатам для футболистов, то, на мой взгляд, это неразумно. Я надеюсь, что эти инициативы так и останутся идеями, ведь они вызвали бурное негодование футбольной общественности, специалистов отрасли. Наивно полагать, что государственный бюджет будет резко оздоровлен, если подобные ограничения будут иметь место. Даже текущие суммарные бюджеты всех клубов КПЛ и первой лиги – это капля в море для республиканского бюджета. На мой взгляд, подобные инициативы возможно рассматривать, если бы у нас в стране имелось достаточное количество частных клубов. К тому же, введя подобное, мы тут же столкнемся с различного рода ухищрениями со стороны клубов – ведь мы все понимаем, что при бюджете в два миллиона долларов, коим пытаются ограничить наши команды, невозможно будет выступать в еврокубках и на сегодняшний день это меньше среднего бюджета нашего клуба первой лиги уровня "Кырана" или "Махтаарала". Вот и думайте, во что превратится наш клубный футбол. А за зарплату в 1500-2000 долларов в месяц клубы не смогут пригласить легионеров даже низкого уровня. Мы все понимаем, что в условиях пандемии коронавируса экономики всех стран мира столкнулись с новыми вызовами, кризис охватил весь мир, но давайте обратимся к истории. Особенно в периоды нестабильности всегда важно дать народу "хлеба и зрелищ". А футбол – это уникальный феномен, самое массовое зрелище, симпатию к которому испытывают миллионы человек. На мой взгляд, спорт и культура – это те сферы, которые нуждаются в особой поддержке государства, особенно в годы кризиса.

– "Астана" не смогла составить конкуренцию "Кайрату" в минувшем сезоне, а алматинцы все громче заявляют о своих амбициях в межсезонье. Наступает эпоха "Кайрата" и нас ждет еще одно чемпионство клуба из южной столицы в сезоне-2021?

– Не соглашусь с вами. На мой взгляд, в этом году "Кайрату" будет очень непросто. Во-первых, его ждет серьезное противостояние со стороны "Тобола" и "Ордабасы" – хорошо укомплектованных и амбициозных клубов. Верю и в "Шахтер" – горняки способны попортить нервы всем грандам. Ну, а во-вторых, как известно, взойти на вершину гораздо легче, чем удержаться на ней. Это касается любого вида спорта, и футбол – не исключение. Так что болельщиков ждет интересный сезон.

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