"Жаль, что не в России". Рабинер высказался о возвращении Бердыева в "Кайрат"

Известный российский журналист Игорь Рабинер в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера "Кайрата". Он отметил, что двухлетний перерыв в профессиональной деятельности может помочь специалисту совершить творческий рывок.

"С большим нетерпением жду возвращения Курбана Бердыева к активной тренерской деятельности. Жаль, что не в России, но Казахстан для него - тоже, мягко говоря, не чужое место. Два года без практической работы - это немало, но есть множество примеров, когда это не мешает специалисту накопить силы и энергию для нового творческого рывка. Удачи ему!" - заявил Рабинер.

Напомним, контракт с Бердыевым подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года. Ранее он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба. Для экс-наставника "Рубина" и "Ростова" это третье пришествие в "Кайрат" - в первый раз Бердыев занимал должность ассистента главного тренера (1991-1993), а затем самостоятельно возглавлял "желто-черных" (1994-1995).

69-летний специалист уже сегодня проведет первый матч у руля алматинцев. "Кайрат" в ответном поединке раунда плей-офф примет на своем поле люксембургскую "Фолу". В первой встрече казахстанский клуб разгромил соперника со счетом 4:1.

Успех в этом противостоянии выведет "желто-черных" в групповую стадию турнира. Для алматинцев это будет первый в истории клуба выход в основной этап еврокубков.

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