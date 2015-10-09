Известный казахстанский тренер может возглавить "Ордабасы"

46-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян может стать главным тренером шымкентского "Ордабасы", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В качестве ассистента Бабаян входил в тренерские штабы футбольного клуба "Алма-Ата", сборной Казахстана и московского ЦСКА. Также он возглавлял костанайский "Тобол". В настоящее время казахстанец является наставником столичной "Астаны".

Главными достижениями Бабаяна на посту главного тренера стали два чемпионских титула, завоёванных с "Астаной" в 2018 и 2022 годах, а также победа в Кубке лиги в 2024 году. С "Тоболом" он выигрывал серебряные медали премьер-лиги в 2020 году. Работая ассистентом, он ещё восемь раз становился чемпионом страны, неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана, а также признавался лучшим тренером сезона.

В еврокубках имя Бабаяна неразрывно связано с историческими успехами "Астаны". В качестве старшего помощника Станимира Стойлова он был причастен к первому в истории казахстанского футбола выходу в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2015/16, а также к неоднократным выходам в групповой этап и 1/16 финала Лиги Европы. Уже в качестве главного тренера он выводил команду в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, в этом сезоне "Ордабасы" стал чемпионом Казахстана. В следующем году шымкентский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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