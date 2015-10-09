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Вчера 21:20
 

Известный казахстанский тренер может возглавить "Ордабасы"

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Известный казахстанский тренер может возглавить "Ордабасы" Фото: ФК "Ордабасы"©

46-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян может стать главным тренером шымкентского "Ордабасы", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

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46-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян может стать главным тренером шымкентского "Ордабасы", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В качестве ассистента Бабаян входил в тренерские штабы футбольного клуба "Алма-Ата", сборной Казахстана и московского ЦСКА. Также он возглавлял костанайский "Тобол". В настоящее время казахстанец является наставником столичной "Астаны".

Главными достижениями Бабаяна на посту главного тренера стали два чемпионских титула, завоёванных с "Астаной" в 2018 и 2022 годах, а также победа в Кубке лиги в 2024 году. С "Тоболом" он выигрывал серебряные медали премьер-лиги в 2020 году. Работая ассистентом, он ещё восемь раз становился чемпионом страны, неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана, а также признавался лучшим тренером сезона.

В еврокубках имя Бабаяна неразрывно связано с историческими успехами "Астаны". В качестве старшего помощника Станимира Стойлова он был причастен к первому в истории казахстанского футбола выходу в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2015/16, а также к неоднократным выходам в групповой этап и 1/16 финала Лиги Европы. Уже в качестве главного тренера он выводил команду в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, в этом сезоне "Ордабасы" стал чемпионом Казахстана. В следующем году шымкентский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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