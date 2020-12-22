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"Изучали игру "Ман Сити". Воспитанник "Оле Бразил" - о спасении "Каспия" от вылета и болельщиках

Он дебютировал в премьер-лиге.

"Изучали игру "Ман Сити". Воспитанник "Оле Бразил" - о спасении "Каспия" от вылета и болельщиках
Максат Тайкенов. Фото: ФК "Каспий"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Универсальный футболист актауского "Каспия" Максат Тайкенов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги КПЛ-2020. Воспитанник академии "Оле Бразил", он рассказал, как дошел до клуба премьер-лиги, а также поделился планами на ближайший сезон.

- Максат, несколько лет назад вы обучались в академии "Оле Бразил". Как развивалась ваша карьера после возвращения в Казахстан?

- В 2015 году вернулся на родину и оказался в столичном "Байтереке". В этом клубе я выступал два года. Получил необходимый опыт, прогрессировал. После этого вернулся в Актау и перешел в "Каспий". В родной команде играю на протяжении трех лет.

- В этом году исполнилась ваша мечта. Вы сыграли в премьер-лиге, стали одним из основных футболистов "Каспия". Довольны в целом сезоном?

- Рад, что нам удалось решить поставленную задачу, несмотря на то, что конкуренты по многим показателям превосходили нас. Команда сплотилась, играли по принципу – один за всех и все за одного. Громадную работу проделал наш тренерский штаб, неоценимую поддержку игрокам оказывало руководство в лице Санжара Сейтказинова, Галымжана Байтлеу и Владимира Рибича. Что касается меня, то я чувствовал доверие со стороны Срджана Благоевича, старался не ударить лицом в грязь. Ведь мы защищали честь родного города.

- Многие высоко оценивают тренерский талант Благоевича. Какое впечатление сложилось у вас?

- Он сильный специалист, фанатик своего дела. Благодарен за доверие. Думаю, вы и сами видели ролики в Интернете, как главный тренер настраивал нас на матчи.

- Говорят, что он закрывал вас во время карантина, заставляя много тренироваться и готовиться к рестарту чемпионата.

- У него большие амбиции. Благоевич много разговаривал с нами, в том числе и поодиночке. Просматривали видео зарубежных команд, к примеру, "Манчестер Сити", подмечал многие моменты в их игре. Словом, делал все, чтобы поставить нам качественную и зрелищную игру.

- Кто был лидером команды в раздевалке?

- Отметил бы Воротникова, Шахметова, Шестакова, Сахалбаева и других опытных ребят.

- Последнее место, которое долгое время занимал "Каспий", психологически давило на команду?

- Ни в коем случае. Старались не падать духом, поддерживали друг друга. Часто собирались всей командой. Директор клуба Санжар Сейтказинов тоже встречался с коллективом, разговаривал с нами в неформальной обстановке. Видно, что нынешнее руководство имеет четкий план по выводу "Каспия" на новый уровень. Хочется быть частью этого проекта.

- "Каспий" 19 лет не играл в КПЛ, хотя футбол в регионе любят, заполняют трибуны стадиона. Какое место мог бы занять клуб, если бы домашние встречи команда проводила в Актау?

- Думаю, вполне могли занять пятое-шестое место, ведь в домашних стенах мы не отдали бы победу никому. Надеюсь, в следующем сезоне будем играть дома и при помощи наших болельщиков выступим еще лучше.

- Какие планы на ближайшее будущее? Останетесь в команде или есть предложения от других клубов КПЛ?

- Никаких предложений пока не получал. Конечно, для меня приоритет - выступление в родной команде, тем более, что будут ставиться высокие задачи.

23-летний Тайкенов в минувшем сезоне сыграл 17 матчей в КПЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Его команда спаслась от вылета за несколько туров до окончания чемпионата, заняв десятое место.

Фото: ФК "Каспий"©️

 

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Метки:
Каспий КПЛ-2020 Межсезонье в КПЛ

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