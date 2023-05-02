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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Избран новый президент ПФЛК

Избран новый президент ПФЛК
©ПФЛК

Президентом Профессиональной футбольной лиги Казахстана стал Рафаэль Гарибян, избранный решением клубов-членов лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.

Гарибян родился в Алматы и является воспитанником "Цесны". Он начал свою менеджерскую карьеру в этом клубе, где разработал коммерческую стратегию детско-юношеского футбола.

Он также работал в разных должностях в ФК "Кайрат", включая директора по маркетингу и стратегическому развитию, спортивного директора и генерального директора "Кайрат-Москва", а также на руководящей должности в ФК "Шахтер".

В 2009 году Рафаэль получил степень магистра по специальности "Спортивный менеджмент и бизнес футбола" в Лондоне. Он также был вовлечен в проект по разработке новой стратегии казахстанского футбола и последнее время работал на должности технического директора Казахстанской Федерации футбола.

Предыдущий глава ПФЛК Рохус Шох, переходит на должность советника президента лиги.

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