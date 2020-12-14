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Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ

Он признавался лучшим игроком.

Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ
Момо Янсане. Фото: ФК "Ислочь"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Гвинейский форвард Момо Янсане может продолжить карьеру в Казахстане. К футболисту также проявляют интерес клубы из чемпионата Беларуси, где он выступал ранее, сообщил корреспонденту Vesti.kz источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что 23-летний Янсане может пополнить состав одного из клубов из верхней части турнирной таблицы КПЛ, в частности, упоминается "Ордабасы". 


С 2019 года футболист играл за ФК "Ислочь", проведя в общей сложности 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 11 голевых передач. В сезоне-2020 он сыграл 23 матча в чемпионате Беларуси и забил восемь голов, став одним из лучших бомбардиров "Ислочи" и самым полезным игроком клуба - десять мячей (еще два в Кубке Беларуси) и семь ассистов.

В сентябре Янсане перешел в клуб "Блэк Старз" из Мали.

Игрок вызывался в олимпийскую сборную Гвинеи (U-23) и впервые получил приглашение в национальную команду, за которую пока не сыграл.

По информации источника, в нем заинтересованы клубы из чемпионата Беларуси, расположившиеся в турнирной таблице выше "Ислочи", которая заняла седьмое место по итогам сезона. Но сам он хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Беларусь Гвинея Ордабасы ФК Мали

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