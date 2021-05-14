Испанский футболист раскрыл подробности перехода в "Астану"

Испанский защитник Энрике Лопес Фернандес, более известный как Кадете, в интервью Sputnik Казахстан рассказал о том, какую роль сыграл исполнительный директор Давид Лория в его переходе в "Астану".

- Что Вы знали о Казахстане до прилета к нам?

- Будем честны, я не так много знал о Казахстане. Я слышал об "Астане", потому что она известна в Европе - играла против больших команд, таких как "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Поэтому я был уверен, что это хороший вариант для моей карьеры. Я очень хотел стать частью "Астаны" и вместе с ней взять титул.

- Что стало решающим в том, чтобы принять приглашение "Астаны"?

- Безусловно, большую роль в этом сыграл Давид Лория. Он был очень открытым и честным в переговорах, мне это понравилось. Помимо этого, Нур-Султан - отличный город, "Астана" в этом году играет в еврокубках, клуб известен в Европе, и поэтому я здесь.

- Как в первый раз Вы узнали, что "Астана" интересуется Вами?

- Мне позвонил мой агент, сказал, что я интересен "Астане". Мы обсудили условия, город, в котором буду жить. Мне было интересно узнать что-то новое о других странах, например, об Азии, не только об Испании и Мексике, где я играл ранее.

- Вы выбрали 21-й номер в "Астане". Почему?

- Это особенный номер для меня, потому что под ним я играл в Мексике, и мы вышли в высшую лигу вместе с "Атлетико Сан-Луис". Этот номер дает мне особую энергию, поэтому, когда узнал, что в "Астане" я могу взять его, я был счастлив.

- Ваше полное имя Энрике Лопес Фернандес, но многие Вас зовут Кике или Кадете. Это что-то означает?

- Когда я был ребенком, я играл в футбол с парнями, которые были гораздо старше меня, и они так меня звали. По-испански "Кадете" значит "молодой". В команде я был самый младший, поэтому тренер и называл меня "Кадете". С тех пор так и осталось.

Напомним, что столичный клуб объявил о трансфере легионера 7 апреля. С того момента он сыграл за северян семь матчей в КПЛ.

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