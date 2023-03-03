От Исламхана до лидера "Кайрата". Кто не перешел в "Астану" в трансферное окно

На протяжении последних десяти лет "Астана" практически всегда доминировала на внутреннем рынке и подписывала тех игроков, которые ей интересны, однако этой зимой все было уже не так однозначно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о футболистах, не перебравшихся в столичный клуб по тем или иным причинам.

Со стороны многих источников, переезд Эльхана Астанова в столицу звучал утвердительно и как свершившийся факт, однако сага с трансфером лучшего игрока КПЛ-2022 в итоге завершилась продлением контракта с "Ордабасы". В это сложно поверить, но, вероятно, в Шымкенте перебили предложение "Астаны". Кстати, занятно, что команду Григория Бабаяна мог пополнить и другой Астанов - Султанбек, с ним также велись переговоры, но, по словам главного тренера, "очень сложно в финансовом плане разговаривать на тему качественных молодых футболистов, еще и казахстанцев".

Но проблемы у "Астаны" возникли не только в конкуренции с "Ордабасы", но и с заметно сдавшим финансово "Кайратом". Столичный клуб до сих пор ищет центрбека, но ранее, по нашей информации, одной из опций для усиления рассматривался вице-капитан "Кайрата" Виктор Васин. Забрать российского защитника тоже не вышло, он предпочел остаться в Алматы.

С другой стороны, были случаи, когда "Астане" предлагали статусных казахстанских игроков, но от них отказывался уже сам клуб. Так, чемпион Казахстана лишь проявил предварительный интерес к Бауыржану Исламхану, когда он был свободен на рынке. Плюс, когда неожиданно остался без команды Александр Меркель, его предлагали именно "Астане". Однако в данном случае причина отказа комичная и в то же время печальная. По словам Бабаяна, у клуба заполнилась квота на легионеров, в то время как Александр (выступавший за сборную Казахстана) теперь именно в таком статусе, поскольку он лишился паспорта РК.

Из "Тобола" в "Астану", помимо балканской бригады футболистов, могли перебраться и лидеры сборной Казахстана, но и тут вмешался амбициозный "Ордабасы". Столичный клуб проявлял интерес к Сергею Малому и Асхату Тагыбергену, однако финансовый фактор и то, что "Астане" не удалось расстаться с другими казахстанцами, не позволил совершить камбэк двум опытным футболистам.

Безусловно, "Астана" все еще большой игрок на рынке, но на сей раз клуб очень тщательно подходил к селекции и взвешивал все плюсы и минусы, особенно относительно казахстанцев. В этом чувствуется влияние и подход Григория Бабаяна. Показательно, что даже "Астана" на данный момент не готова переплачивать и очень трезво смотрит на селекцию. Фактор цена-качество остается приоритетным. И пока на старте сезона столичный клуб доказывает свою правоту, ведь в личном противостоянии с тем же "Ордабасы" они уже взяли верх.

Фото: ФК "Кайрат"©, ПФЛК©

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