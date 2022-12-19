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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Исламхан и лидеры "Актобе". Кто из игроков сборной Казахстана стал свободным агентом

Исламхан и лидеры "Актобе". Кто из игроков сборной Казахстана стал свободным агентом
©КФФ

Зимнее трансферное окно - традиционное время перемен для казахстанских футболистов, многие из которых находятся в статусе неопределенности. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из игроков уровня национальной сборной может сменить клуб перед стартом следующего сезона.

Пожалуй, один из главных лотов на рынке свободных агентов сейчас - это Бауыржан Исламхан. Хавбек не играл в КПЛ три года, за этот период лига изменилась, в частности, ее финансовые возможности. Это заметно хотя бы по двум самым важным клубам для Баторика - "Кайрату" и "Таразу". Именно поэтому есть ощущение, что Исламхан выберет новое направление в Казахстане. Пока самым явным кандидатом на игрока выглядит "Актобе".

В то же время западно-казахстанский клуб испытывает сложности по другим казахстанским футболистам, которые помогли клубу в прошедшем сезоне вернуться в медальную зону. Дмитрий Шомко, Темирлан Ерланов, Стас Покатилов и Рамазан Оразов могли бы спокойно продолжить свой путь в "Актобе", но каждый из них ищет новый вызов и не спешит пролонгировать свои отношения с "красно-белыми". Более того, Оразов и Покатилов нацелены сменить не просто клуб, но и чемпионат.

Потенциально высокий спрос может возникнуть на ведущих игроков "Тараза", который, судя во всему, покинет высший дивизион. Мухаммеджан Сейсен, Елдос Ахметов и Абылайхан Жумабек способны придать вариативности почти любой команде в лиге, тем более двое из них молоды и перспективны.

Перезагрузка в казахстанской части состава ожидается и в "Тоболе". Сергей Малый, Александр Марочкин, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков обладают внушительным опытом, и они могут последовать за Григорием Бабаяном в "Астану".

К слову, столичный клуб также приступил к кадровой трансформации. Пока официально из "Астаны" ушли лишь иностранцы, но процесс освежения состава под еврокубки неминуемо затронет и местных. На данный момент чаще остальных говорят про уход Аслана Дарабаева. Он выпал из основы в концовке прошлого сезона при Бабаяне, кроме того, на его позицию уже подписали дорогостоящего легионера в лице Душана Йованчича. По-прежнему не исключен уход из "Астаны" Абата Аймбетова, но он возможен, скорее, по инициативе футболиста, который, будучи свободным агентом, вновь хочет найти вариант за рубежом.

Как мы видим, нынешнее трансферное окно обещает стать крайне интригующим, и уже совсем скоро активизируются как игроки, так и клубы, поскольку в январе стартуют полноценные сборы.

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Актобе ФК Казахстан Тобол ФК КПЛ Астана ФК Тараз ФК

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