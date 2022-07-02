Интересовавший киевское "Динамо" казахстанец официально заявлен за клуб КПЛ

Казахстанский полузащитник Алишер Сулей официально заявлен за "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-игрок "Тараза", судя по информации на сайте ПФЛК, будет выступать в актауском клубе под 95-м номером.
Экс-футболист молодежной сборной Казахстана способен сыграть на нескольких позициях - в средней линии и на фланге обороны.
Напомним, в юности Сулей проходил просмотр в киевском "Динамо", однако переход сорвался по причине полученной игроком травмы.
Ранее Сулей выступал за "Тобол", "Атырау", "Иртыш" и "Ордабасы".
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