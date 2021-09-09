Инструктор ФИФА провел семинар по обучению казахстанских судей работе с системой VAR

В Нур-Султане состоялся второй семинар в рамках программы обучения казахстанских судей работе с системой VAR, сообщает пресс-служба КФФ.

В течение пяти дней под руководством инструктора FIFA Фархада Абдуллаева представители судейского корпуса обучались практической работе c системой на симуляторе, разбирая ситуации из базы видеоклипов FIFA, а затем в боевых условиях на поле манежа Дома футбола. Для создания реальных условий работы системы VAR был организован турнир с участием пяти молодежных команд 2004-2005 годов рождения.

"Хочу сказать спасибо Казахстанской федерации футбола за предоставленную возможность вновь провести семинар с местными судьями в Нур-Султане. Сейчас казахстанские рефери вышли на финишную прямую для получения лицензии на работу с системой VAR. Очень важно пройти этот путь до конца и получить сертификат от FIFA. Понятно, что сейчас судьи совершают ошибки при работе с VAR, но это нормально, это было во всех странах, поэтому очень важно пройти все этапы обучения, отработать взаимодействие в бригадах. Мне нравится, что у ваших судей есть реальная заинтересованность в работе с системой, они не боятся задавать вопросы и учиться", - говорит инструктор FIFA по судейству VAR Фархад Абдуллаев, за плечами которого более 100 семинаров по всему миру.

"Очень полезно было провести практическую часть работы с системой. В этом отношении помог турнир в Доме футбола. Если на прошлых сборах приглашенные команды моделировали отдельные моменты в штрафной, то сейчас же были реальные игры со своей интригой, борьбой и спортивным накалом. Очень много полезной информации было получено за эти дни, как в работе в качестве главного арбитра на поле, так и во время работы на позиции VAR у мониторов", - поделился своим мнением один из самых опытных арбитров в Казахстане Денис Измайлов.

Впереди казахстанских судей ждет регулярная теоретическая и практическая подготовка в соответствии с программой, утвержденной FIFA. Параллельно с этим продолжается процесс технического внедрения VAR.

"VAR уже используют во многих странах мира, Казахстанская федерация футбола старается идти в ногу со временем, и надеюсь, что скоро система VAR будет работать на матчах чемпионата и Кубка страны. Мы достаточно быстро пришли к моменту, когда судьи на практике показали навыки и умения работать с VAR, что может сыграть положительный эффект для получения лицензий от FIFA. На данный момент мы рассматриваем вопрос практического использования системы VAR в некоторых матчах второй лиги для получения столь необходимой практики судьями и техническим персоналом. Это станет для нас следующим этапом обучения. Если практика покажет хорошие результаты и судьи получат лицензии, то мы планируем внедрение VAR на решающих стадиях Кубка Казахстана в текущем сезоне", - рассказал глава департамента судейства и инспектирования КФФ Хуан Фернандес Марин.

Всего участие в семинаре приняли 25 главных арбитров и 41 ассистент, в том числе один из самых перспективных арбитров страны Данияр Сахи, который уже является рефери FIFA и получает назначения на международные матчи, однако большую часть этого сезона он пропустил из-за травмы:

"Постепенно набираю кондиции, надеюсь, что в октябре уже буду готов на 100 процентов вернуться к работе. Что касается семинара, то для судей очень полезно учиться чему-то новому, в том числе и внедрению системы VAR. В случае прохождения сертификации мы получим право работать на внутренних матчах с применением системы, а также иметь возможность получать назначения на международные турниры, где используется VAR. Конечно, нам еще предстоит учиться, и подобные семинары помогают нам в этом. На данном сборе нам продемонстрировали сложные эпизоды с чемпионата мира среди молодежи, где была применена VAR, а также на турнире в Доме футбола провели 10 игр, где мы работали с системой в боевых условиях", - поделился Сахи.

Фото: КФФ©

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