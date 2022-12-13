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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игроки сборной Узбекистана и Астанов? Кого потеряет "Ордабасы" в трансферное окно

Игроки сборной Узбекистана и Астанов? Кого потеряет "Ордабасы" в трансферное окно
©ФК "Ордабасы"

Обладатель Кубка Казахстана-2022 "Ордабасы" вступает в межсезонье с достаточно тревожным сигналами и рискует лишиться сразу нескольких ключевых игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто именно может покинуть шымкентский клуб. 

По сообщениям из разных источников, у "Ордабасы", помимо трансферного бана от ФИФА, есть немало других проблем, которые так или иначе завязаны на финансах. Так, игроки не получили премиальных за победу в Кубке страны, а также нет никакой конкретики относительно бюджета на следующий год. Есть вероятность того, что команду покинет главный тренер Александр Седнев, и это действительно станет большой потерей для клуба. 

В такой ситуации вполне естественно, что игроки задумываются о других вариантах. На данный момент самые высокие шансы уйти из "Ордабасы" имеют следующие футболисты. 

Прежде всего, это игровой лидер команды Эльхан Астанов. Сразу несколько инсайдеров сообщали, что полузащитник сборной Казахстана уже договорился с "Астаной" и его трансфер в столичный клуб - вопрос решенный. 

Еще один игрок креативного плана Шохбоз Умаров возвращается после аренды в белорусский БАТЭ. Умаров достаточно амбициозен и хочет играть в команде с большими задачами, но в то же время в "Ордабасы" его хотели бы сохранить. Пока козыри на стороне БАТЭ, но многое зависит от желания самого игрока и шымкентского клуба. 

Очень приятное впечатление в прошедшем сезоне КПЛ произвел защитник из Узбекистана Одилбек Абдумажитов. Потенциально на него может быть серьезный спрос внутри казахстанского рынка, ведь игрок молодой, перспективный и уже адаптированный. 

Сменить обстановку может и Акмаль Бахтияров. Он провел продуктивные полгода в Шымкенте, нашел себя на другой позиции, но долгосрочного планирования в карьере Акмаля никогда не было, поэтому не исключено, что Дмитрий Селюк будет искать своему клиенту новый клуб. 

Если говорить о других иностранцах и местных игроках, то здесь "Ордабасы" может переподписать многих, ведь большинство их них имеют приемлемые условия и комфортно чувствуют себя в Шымкенте. Хотя по части легионеров клубу так или иначе придется произвести некоторую перезагрузку, ведь не все из них были стабильны, да и под еврокубки желательно повысить конкуренцию. 

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Узбекистан Шымкент

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