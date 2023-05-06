Игроки сборной Казахстана помогли "Астане" обыграть аутсайдера КПЛ

"Астана" одержала уверенную победу над "Мактааралом" (2:0) и вошла в тройку лидеров сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голами в составе столичного клуба отметились игроки сборной Казахстана Эльхан Астанов и Абат Аймбетов. Для Астанова это дебютный мяч за "Астану" в КПЛ.
По итогам восьми туров команда Григория Бабаяна набрала 18 очков и отстает от лидера - "Кызыл-Жара" всего на один балл (петропавловцы сыграют 7 мая с "Шахтером").
"Мактаарал" под руководством Константина Горовенко продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата, имея всего лишь три набранных очка.
Загрузка матч-центра...
Реклама