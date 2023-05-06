Игроки сборной Казахстана помогли "Астане" обыграть аутсайдера КПЛ

"Астана" одержала уверенную победу над "Мактааралом" (2:0) и вошла в тройку лидеров сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Голами в составе столичного клуба отметились игроки сборной Казахстана Эльхан Астанов и Абат Аймбетов. Для Астанова это дебютный мяч за "Астану" в КПЛ.

По итогам восьми туров команда Григория Бабаяна набрала 18 очков и отстает от лидера - "Кызыл-Жара" всего на один балл (петропавловцы сыграют 7 мая с "Шахтером").

"Мактаарал" под руководством Константина Горовенко продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата, имея всего лишь три набранных очка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 8 6 0 2 12-9 18 3 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 4 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 5 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 8 1 0 7 5-13 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"