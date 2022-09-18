Игрока казахстанского клуба обвиняют в подделке документов

Нападающий "Турана" Кехинде Фатаи оказался вовлечен в скандал. В Румынии, где ранее выступал игрок, заявляют о подделке документов со стороны футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 2007 году форвард прибыл в Румынию из Нигерии в возрасте 17 лет и стал игроком "Фарула". На определенном этапе игрок работал под руководством тренера второй команды Георге Бутою, который в свою очередь обвинил африканца в подделке паспорта, где неверно указан настоящий возраст футболиста. По заявлению специалиста Фатаи на четыре года старше своего официального возраста.

Игрок "Турана" категорически опроверг данные обвинения.

"Я не люблю говорить об этих вещах. Я знаю, кто я такой! С тех пор, как я приехал в эту страну, я занимался своими делами. Тренер, который это говорил, при всем уважении, тогда был тренером молодежной команды. Моим же тренером был Ион Марин, и он отправил меня играть в молодежку.

Я играл очень хорошо и был лучшим, поэтому он сказал, что я старше своего возраста. Но некоторые факты не совпадают. Я не мог покинуть Нигерию, пока мне не исполнится 17 лет, и это было проблемой. Тогда Ион Марин оформил необходимые документы и стал моим опекуном, после чего я смог переехать в Румынию.

А теперь посмотрите, о чем говорит этот человек. Я подам на него в суд, приведу доказательства", - цитирует Фатаи Digisport.

Добавим, что на официальном сайте ПФЛК дата рождения форварда "Турана" - 19 февраля 1990 года. Нигериец выступает за туркестанский клуб с лета нынешнего года, на данный момент он провел два матча в КПЛ, результативными действиями не отметился.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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