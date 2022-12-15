Игрок сборной Казахстана заинтересовал топ-клуб РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов попал в шорт-лист московского "Локомотива", сообщает Metaratings.ru.

"Железнодорожники" связывались с представителем 24-летнего игрока, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Эту информацию в личной беседе подтвердил и сам футболист, добавив, что в случае поступления серьезного предложения из-за рубежа, готов покинуть казахстанский чемпионат.

В то же время агент Оразова ведет переговоры с бельгийским клубом "Льерс", куда футболист отправится в случае удачной сделки.

В розыгрыше Лиги наций Оразов был одним из ведущих игроков сборной Казахстана и помог команде занять первое место в группе.

Ранее он выступал за "Актобе", "Кайрат", российскую "Чайку" и латвийский "Даугавпилс".

Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ "Локомотив" идет на 14-м месте, набрав 13 очков в 17 матчах. При этом считается одним из топовых клубов чемпионата России. Трижды выигрывал золото РПЛ, а также девять раз завоевывал Кубок страны.

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