Игрок сборной Казахстана захотел вернуться на родину. Но все не так просто

Вслед за генеральным директором Андреем Громовым заявление об уходе из "Кубани" написал футболист Алексей Щеткин. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

"С казахстанским форвардом все, правда, не так просто. Клубу решать, давать ли 31-летнему гренадеру вольную или заставить его отработать весь контракт. Щеткину поступило предложение с родины. При этом ясно, что платить за него компенсацию вряд ли будут с учетом возраста.

Вопросом, что происходит в "Кубани", уже не задаюсь. Происходит то, что происходит. В команде уже многие на нервяке", - пишет источник.

Щеткин играет за "Кубань" с прошлого года. До этого был игроком волгоградского "Ротора". В Казахстане выступал за "Ордабасы", "Тобол", "Актобе", "Астану", "Тараз" и "Жетысу".

С 2013 года начал приглашаться в сборную Казахстана, но в последнее время перестал в нее вызываться.

"Кубань" выступает в первой лиге и занимает 15-е место из 18 возможных, набрав 19 очков в 20 матчах.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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