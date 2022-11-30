Игрок сборной Казахстана не готов к трансферу в РПЛ

Полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана Рамазан Оразов настроен сменить чемпионат, однако не рассматривает предложения из России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оразов неплохо проявил себя в составе сборной Казахстана в Лиге наций и помог "Актобе" завоевать серебряные медали. Зимой хавбек нацелен на трансфер в зарубежный клуб. Его трудоустройством в Европу занимается агент Кен Ван Дейк, который также представляет интересы Яна Вороговского.

При этом, хавбек не считает целесообразным переезд в чемпионат России, где он уже играл. Летом у 24-летнего полузащитника было реальное предложение от одного из клубов нижней части таблицы РПЛ, однако он остался в "Актобе".

В сезоне КПЛ-2022 Оразов сыграл 22 матча. Также он провел шесть встреч в Лиге наций за сборную Казахстана и отметился одной голевой передачей.

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