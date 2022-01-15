Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб после выступления в Европе

Казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов прибыл в расположение клуба "Атырау", где принимает участие в учебно-тренировочном сборе "нефтяников", сообщает Meta-ratings.kz.

Возможности 27-летнего футболиста хорошо знакомы новому главному тренеру "Атырау" Константину Горовенко по совместной работе в алматинском "Кайрате".

Вероятно, Парагульгов отправится с "нефтяниками" на турецкий сбор, где и будет принято окончательное решение относительно его будущего в команде.

Последним местом работы Магомеда Парагульгова был грузинский клуб "Торпедо Кутаиси", за который он сыграл восемь игр. Также футболист выступал за "Акжайык", "Эрмис" (Кипр), "Кайсар", "Иртыш" и "Кайрат". В активе Парагульгова два матча за сборную Казахстана.