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Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб после выступления в Европе

Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб после выступления в Европе
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов прибыл в расположение клуба "Атырау", где принимает участие в учебно-тренировочном сборе "нефтяников", сообщает Meta-ratings.kz

Возможности 27-летнего футболиста хорошо знакомы новому главному тренеру "Атырау" Константину Горовенко по совместной работе в алматинском "Кайрате".

Вероятно, Парагульгов отправится с "нефтяниками" на турецкий сбор, где и будет принято окончательное решение относительно его будущего в команде.

Последним местом работы Магомеда Парагульгова был грузинский клуб "Торпедо Кутаиси", за который он сыграл восемь игр. Также футболист выступал за "Акжайык", "Эрмис" (Кипр), "Кайсар", "Иртыш" и "Кайрат". В активе Парагульгова два матча за сборную Казахстана.

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Метки:
Атырау ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы Кайрат ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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