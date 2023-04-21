Игрок сборной Казахстана намерен перейти из "Астаны" в европейский клуб

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов обозначил основную карьерную цель на ближайшие годы - он хочет заиграть в одном из европейских чемпионатов. Об этом 22-летний игрок рассказал корреспонденту Vesti.kz.
"Моя главная цель - это уехать в Европу, мне хотелось бы проявить себя там. Мы не обговаривали с "Астаной" возможный трансфер в Европу, интерес есть, но, думаю, клуб не будет чинить препятствий. "Астана", наоборот, хочет помочь мне прогрессировать, набраться опыта и затем отпустить, если поступит предложение", - отметил Астанов.
Напомним, что хавбек является воспитанником "Ордабасы". В прошлом году он был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК.
В марте 2023 года Астанов официально перешел из "Ордабасы" в "Астану". Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанского полузащитника в 600 тысяч евро.
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