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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игрок сборной Казахстана намерен перейти из "Астаны" в европейский клуб

Игрок сборной Казахстана намерен перейти из "Астаны" в европейский клуб
©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов обозначил основную карьерную цель на ближайшие годы - он хочет заиграть в одном из европейских чемпионатов. Об этом 22-летний игрок рассказал корреспонденту Vesti.kz

"Моя главная цель - это уехать в Европу, мне хотелось бы проявить себя там. Мы не обговаривали с "Астаной" возможный трансфер в Европу, интерес есть, но, думаю, клуб не будет чинить препятствий. "Астана", наоборот, хочет помочь мне прогрессировать, набраться опыта и затем отпустить, если поступит предложение", - отметил Астанов. 

Напомним, что хавбек является воспитанником "Ордабасы". В прошлом году он был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК. 

В марте 2023 года Астанов официально перешел из "Ордабасы" в "Астану". Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанского полузащитника в 600 тысяч евро. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Астана ФК КПЛ Трансфер

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