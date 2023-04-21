Игрок сборной Казахстана намерен перейти из "Астаны" в европейский клуб

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов обозначил основную карьерную цель на ближайшие годы - он хочет заиграть в одном из европейских чемпионатов. Об этом 22-летний игрок рассказал корреспонденту Vesti.kz.

"Моя главная цель - это уехать в Европу, мне хотелось бы проявить себя там. Мы не обговаривали с "Астаной" возможный трансфер в Европу, интерес есть, но, думаю, клуб не будет чинить препятствий. "Астана", наоборот, хочет помочь мне прогрессировать, набраться опыта и затем отпустить, если поступит предложение", - отметил Астанов.

Напомним, что хавбек является воспитанником "Ордабасы". В прошлом году он был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК.

В марте 2023 года Астанов официально перешел из "Ордабасы" в "Астану". Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанского полузащитника в 600 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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