Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ

К "Нефтехимику", выступающему в первой российской лиге, присоединился полузащитник сборной Армении по футболу Петрос Аветисян. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".
Последним его клубом был уральский "Акжайык", вылетевший в первую лигу по итогам 2022 года. Также в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) он выступал за карагандинский "Шахтер" и костанайский "Тобол".
27-летний футболист - чемпион Армении в составе "Арарата-Армении", за который он отметился дублем в квалификационном матче Лиги чемпионов со шведским АИКом (2:1), и вице-чемпион Казахстана с "Тоболом". За национальную сборную у Аветисяна семь матчей.
Решение по нему будет принято после 20 февраля.
"Нефтехимик" находится на десятом месте из 18 в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 матчах. Первая российская лига возобновится в марте.
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